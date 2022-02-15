Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от оппозиционной фракции «Национальное движение — Сила в единстве» призывают восстановить избирательные списки, от которых ранее отказались в ряде партий. Обращение от лица фракции 15 февраля зачитала её председатель Хатия Деканоидзе на брифинге.

Маятник Фуко Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Сегодня в парламенте рассматривается вопрос о лишении мандатов троих депутатов. Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и глава партии «Дроа» Элене Хоштария ни разу не посещали заседания парламента после выборов. Лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе лишат полномочий за то, что его признали виновным по уголовному делу 2008 года.

«В парламенте Грузии все партии, которые имеют мандат, данный грузинским народом и которого сегодня должны быть лишены Бадри Джапаридзе, Шалва Нателашвили и Элене Хоштария, нужно восстановить по пропорциональным спискам», — сказала Деканоидзе.

Она призвала депутатов правящей партии не допустить нарушения той пропорции с оппозицией в парламенте, которая сложилась в результате «фальсифицированных, но всё же выборов». По мнению Деканоидзе, в «Мечте» решили снять полномочия с трёх депутатов из-за «страха» перед оппозицией.

Напомним, осенью 2020 года после завершения парламентских выборов все оппозиционные депутаты объявили выборы «сфальсифицированными». Большинство из них написали заявления о сложении полномочий, а партии отозвали из ЦИК избирательные списки, чтобы на места тех, кто уйдет, не пришли другие члены партий.

Потом большинство оппозиционных депутатов отозвали заявления о снятии депутатских полномочий. Но партийные списки уже были закрыты. В случае лишения оппозиционного депутата полномочий, его место, если не будет изменено законодательство, останется вакантным для следующих выборов.