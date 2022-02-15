Москва, 15 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, известной по исполнению ролей в фильмах «Тихий Дон» (1957) и «Судьба человека» (1959), прошла 15 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве.

Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж Сергей Герасимов. 1957. СССР Зинаида Кириенко и Пётр Глебов

Как сообщает ТАСС, близкие, коллеги и поклонники актрису проводили ее в последний путь продолжительными аплодисментами.

Также в ходе церемонии народный артист РФ Николай Бурляев заявил, что покойная является великой актрисой, которая будет примером чистоты и верности искусству для новых поколений.

Кроме того, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева заявила, что Кириенко была активным и востребованным человеком, неравнодушным к тому, что происходит и в России, и в мире.

Отметим, ранее госпитализированная с COVID-19 актриса Зинаида Кириенко скончалась 12 февраля в Москве в возрасте 88 лет.

Напомним, Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале и в 1958 году окончила ВГИК (курс народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), ее однокурсницами были такие актрисы, как Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Она известна по исполнена ролей в таких фильмах, как «Тихий Дон» (1957), «Судьба человека» (1959), «Залп «Авроры» (1965) и др.