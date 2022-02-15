Саранск, , 15:01 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 251 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 44 человека.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1336 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4638 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 510 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 42 127 жителей республики.

Всего в регионе подтвердили 51 991 случай заражения коронавирусом, из них 621 — за минувший день.

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