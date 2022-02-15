Элиста, 15 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Депутаты Элисты в ходе внеочередной сессии приняли досрочную отставку сити-менеджера Дмитрия Трапезникова и объявили конкурс на должность главы администрации столицы Калмыкии.

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«За эти 2,5 года многое сделано: реализуются нацпроекты, программы развития республики и города. Бюджет Элисты увеличился в полтора раза — с 2,8 млрд рублей до 4,3 млрд рублей. Всё это делалось личным примером во всём — начиная от того, что только за полтора допандемийных года было принято более тысячи горожан в рамках личного приёма и заканчивая скрупулёзнейшим контролем на каждом этапе работ», — отметил спикер горсобрания Николай Орзаев.

Конкурс на должность главы администрации Элисты стартует 17 февраля и завершится 11 марта на заседании горсобрания. Исполнять обязанности сити-менеджера пока будет Шафран Тепшинов, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя. Ранее он возглавлял Советский район Волгограда.

ИА REGNUM сообщало, что 14 февраля, глава Калмыкии Бату Хасиков назначил Трапезникована должность заместителя председателя республиканского правительства. По словам руководителя региона, Трапезников быстро сумел показать свою эффективность и стал решать накопившиеся проблемы Элисты. Трапезников будет курировать реализацию природного и экологического потенциала Калмыкии, а также привлекать ресурсы для развития сельского хозяйства.