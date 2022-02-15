Лексингтон, США, 15 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Разработчики из американской студии Gun Interactive поделились первыми подробностями своей видеоигры по франшизе «Техасская резня бензопилой». Информацию 15 февраля приводит издание VideoGamer.

Скриншот YouTube «Техасская резня бензопилой»

Так, стало известно, что в игре четверка жертв будет противостоять трём маньякам с бензопилами. Президент Gun Interactive Уэс Келтнер считает такое решение оправданным, так как в фильме-первоисточнике за главными героями охотился не только маньяк Кожаное лицо, но и вся семья Сойеров.

Ранее разработчики из Gun Interactive работали над другой видеоигрой по мотивам популярного фильма ужасов — «Пятница 13». В ней команда выживших пыталась сбежать от одного маньяка, используя различные подручные средства.

Уэс Келтнер заявил, что команда Gun Interactive решила не повторять геймплейную формулу своего прошлого проекта дословно, чтобы избежать «подражания». Вместо этого разработчики хотят заниматься «инновациями», чтобы предоставить геймерам максимально качественный и необычный продукт.