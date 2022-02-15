Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 15 февраля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Участники программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание», отправились в Сочи. В онлайн-формате они встретились с двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призером игр в Пекине Виктором Уайлдом.

АНО «Россия — страна возможностей» Больше, чем путешествие

В рамках спецпроекта «Открывай новое» молодежь впервые попробовала встать на сноуборд и горные лыжи, а большим подарком для ребят стало общение с двукратным Олимпийским чемпионом по сноубордуВиктором Уайлдом. Он только что вернулся из Пекина, где завоевал еще одну медаль в копилку нашей сборной — бронзовую. Виктор встретился с участниками по видеосвязи, показал им свою новую награду и рассказал о впечатлениях от Олимпиады.

«В Китае я ощущал огромную благодарность, каждый момент я чувствовал, как мне повезло быть здесь. Третий раз на олимпийских играх. Сам я знаю, что выложился на 100 процентов. И это самое важное для меня», — поделился Виктор Уайлд.

«Очень интересно было пообщаться с человеком, который достиг больших высот в спортивной карьере, приятно осознавать, что это обычный человек, со своими сложностями, испытаниями, которые он прошел, преодолел, благодаря чему стал лучше. Это пример для меня лично», — призналась Софья Седунова, победитель конкурса «Твой ход».

Участники программы «Больше, чем путешествие» попросили Вика дать тренерский совет перед их первой тренировкой. Как правильно встать на сноуборд? И что самое важное для начинающего спортсмена?

«Я думаю, самое важное — улыбаться, может быть, сноуборд будет трудным для вас поначалу, но это нормально. Только если улыбаться, все сложится. И поехали: медленно, спокойно. Удачи!» — посоветовалВик Уайлд.

Впервые в жизни встал на сноуборд один из участников «Больше, чем путешествие» Родион Кутепов — человек науки, как он сам про себя говорит. Для конкурса «Твой ход» Родион вместе с командой разработал и защитил проект «Киберлюди». Он направлен на адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями с помощью высокотехнологичных протезов рук.

«У меня есть старая травма колена, но я все равно мечтаю освоить сноуборд. Я даже купил специальные армированные наколенники для защиты. А еще я, конечно, был счастлив пообщаться с нашим именитым спортсменом, задать ему вопросы, обсудить с ним природу и инфраструктуру горного курорта. Интересно было узнать мнение профессионала», — рассказал Родион Кутепов.

Виктор Уайлд признался, что Сочи — особенный для него город, именно здесь он завоевал два своих олимпийских золота в 2014 году. Российский спортсмен родился в США, но уже более десяти лет защищает честь нашей сборной. Он поздравил ребят с участием в программе «Больше, чем путешествие», назвав возможность увидеть Россию уникальной.

«Больше, чем путешествие — это круто! Молодцы! Вы можете поехать в Сочи, это очень специальный курорт. Я много в мире, где был, но Сочи — самое лучшее место. Вам очень повезло сегодня»,-добавилВиктор Уайлд.

На протяжении недели гости также изучат олимпийскую инфраструктуру города, который был столицей зимних игр 2014 года. Итогом полезной программы станет оценка и предложения ребят по улучшению горного кластера и Олимпийского парка города Сочи, включая объекты питания, проживания, экскурсионные и спортивные возможности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия - страна возможностей» и Российское общество «Знание». Более 50 тысяч молодых людей со всей страны отправятся в уникальные путешествия, аналогов которым нет.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристический блок, включающий экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезная программа, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.