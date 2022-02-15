Омск, 15 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Сразу два заместителя мэра назначено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в мэрии города.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Владимир Куприянов, назначенный на должность вице-мэра с 15 февраля, будет курировать работу департамента транспорта, департамента общественной безопасности и управления делами. До этого (с 2018 года) он занимал должность главы администрации Октябрьского округа.

Также с 15 февраля на должность вице-мэра и директора департамента строительства назначен Сергей Козубович. До этого он занимал пост директора ООО «Современные технологии строительства». Козубович будет курировать работу департаментов строительства и жилищной политики.

Как сообщал ИА REGNUM, в январе 2022 года в должность мэра Омска официально вступил Сергей Шелест. С 2014 года он являлся генеральным директором АО «ОмскВодоканал».