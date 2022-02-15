Москва, 15 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование налогового администрирования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Сейчас существует 9 трлн вариантов заполнения налоговых деклараций», — сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика.

При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком.

Законопроектом для внедрения единого налогового счета устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что, как предполагается, приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков. Предполагается, что 90% бизнеса будет платить по четырем платежкам в год, уточнили в комитете Госдумы.

Введение института единого налогового счета планируется одновременно с расширением сервисных возможностей ФНС России — онлайн-доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части.