Инглвуд, США, 15 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс прокомментировала выступление рэпера Eminem во время одного из перерывов матча «Супербоул». Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 15 февраля.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

https://www.instagram.com/tv/CZ-dqDmsL8p/

Певица призналась, что Eminem он был для неё «всем», когда она «была моложе». «Это было такое странное ощущение в первые две секунды, когда я увидела его на сцене — мне показалось, что мне снова 17», — поделилась Спирс. Артистка также добавила: «Нам так повезло жить в мире, где музыка может дать нам надежду, идентичность, принятие и любовь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Eminem стал одним из приглашённых артистов шоу «Супербоул» в Инглвуде (США). Вместе с ним на сцене выступили рэперы Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent и другие музыканты.