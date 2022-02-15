Белград, , 15:03 — REGNUM Сербия не будет сидеть «сложа руки», если албанские сепаратисты начнут лоббировать признание независимости Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 15 февраля в интервью сербским СМИ.

«Если кто-то считает, что таким образом поставит нас в тупик и заставит нас согласиться на какие-то условия, он должен знать, что мы можем поменять модель коммуникации», — заявил Селакович в интервью изданию Vecernje Novosti.

Селакович добавил, что проект косовской независимости провалился, и что «нет разумной альтернативы переговорам, которые ведутся между Белградом и Приштиной».

Напомним, что, начав с октября 2017 года, ряд стран отменил ранее принятое решение о признании независимости Косово. В 2020 года, после подписания Вашингтонского соглашения, этот процесс был остановлен, так как один из пунктов документа обязал Сербию не лоббировать отмену признания Косово другими странами в течение одного года. С другой стороны, Приштина обязалась, что не будет подавать заявок на вступление в международные организации. По истечении этого срока, Приштина заявила о возобновлении кампании по признанию Косово.