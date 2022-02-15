Южно-Сахалинск, 15 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Милена Милич заняла должность министра экологии и устойчивого развития региона в правительстве Сахалинской области. Она будет курировать эксперимент по углеродному регулированию, межведомственную работу по целям устойчивого развития и широкий круг вопросов экологии и климата.

АНО «Россия — страна возможностей» Милена Милич

С этого года в региональном правительстве спектр вопросов ведомства минэкологии был расширен решением Губернатора Сахалинской области — перед министерством также поставлены задачи по управлению комплексной программой стратегического проекта-эксперимента «Климат» и координации региональных ведомств для достижения целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Международная организация, куда входит Россия, ранее приняла ряд решений, направленных на сохранение ресурсов планеты и борьбу с изменениями климата.

Сахалин и Курилы уже взяли курс на углеродную нейтральность и первыми в стране намерены ее достичь по итогам 2025 года.

«Цель нашей команды — обеспечить переход региона к низкоуглеродной модели устойчивого эколого-экономического развития при сбережении и преумножении потенциала природных и техноприродных экосистем на благо будущих поколений. Я буду выстраивать проектную работу по достижению целей углеродного эксперимента, обеспечение международного признания усилий по формированию карбонового рынка в стране, аккумуляцию опыта на межрегиональном уровне с вовлечением всех заинтересованных сторон: власти, бизнеса, общества, а также зарубежных и российских организаций и экспертных центров в области экологии, климата и комплексной ESG-повестки», — рассказала Милена Милич.

Милена Милич является активным участником проектов клуба Лидеров России «Эльбрус». Она отметила, что участие в конкурсе «Лидеры России» создало для неё новое пространство возможностей развития.

«Конкурс «Лидеры России» — это отличная среда для собственной трансформации, проверки своих управленческих качеств, расширения деловых профессиональных контактов и выхода на новый уровень личного участия в проектах и программах изменений в стране», — рассказала Милена Милич.

Милена Милич в 2020 году заняла I место в рейтинге суперфинала конкурса «Лидеры России», прошла программу подготовки кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС и получила степень мастера общественных и государственных стратегий advanced MPS SKOLKOVO в 2021 году.

До настоящего времени Милена Милич занимала должность директора по ESG региона Дальний Восток в ПАО «Сбербанк», координируя вопросы эколого-климатической повестки и общего портфеля ESG проектов и инициатив. Ранее прошла путь от лучшего молодого специалиста до руководителя крупного международного HR&OD проекта «Лукойл», а затем перешла в бизнес-образование и управление проектами в бизнес-школе «Сколково», где запустила новые образовательные и консалтинговые программы для представителей государственного, корпоративного сектора и социальных предпринимателей.