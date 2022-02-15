«Лидеры России»: новое назначение
Южно-Сахалинск, 15 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Милена Милич заняла должность министра экологии и устойчивого развития региона в правительстве Сахалинской области. Она будет курировать эксперимент по углеродному регулированию, межведомственную работу по целям устойчивого развития и широкий круг вопросов экологии и климата.
С этого года в региональном правительстве спектр вопросов ведомства минэкологии был расширен решением Губернатора Сахалинской области — перед министерством также поставлены задачи по управлению комплексной программой стратегического проекта-эксперимента «Климат» и координации региональных ведомств для достижения целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Международная организация, куда входит Россия, ранее приняла ряд решений, направленных на сохранение ресурсов планеты и борьбу с изменениями климата.
Сахалин и Курилы уже взяли курс на углеродную нейтральность и первыми в стране намерены ее достичь по итогам 2025 года.
Милена Милич является активным участником проектов клуба Лидеров России «Эльбрус». Она отметила, что участие в конкурсе «Лидеры России» создало для неё новое пространство возможностей развития.
Милена Милич в 2020 году заняла I место в рейтинге суперфинала конкурса «Лидеры России», прошла программу подготовки кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС и получила степень мастера общественных и государственных стратегий advanced MPS SKOLKOVO в 2021 году.
До настоящего времени Милена Милич занимала должность директора по ESG региона Дальний Восток в ПАО «Сбербанк», координируя вопросы эколого-климатической повестки и общего портфеля ESG проектов и инициатив. Ранее прошла путь от лучшего молодого специалиста до руководителя крупного международного HR&OD проекта «Лукойл», а затем перешла в бизнес-образование и управление проектами в бизнес-школе «Сколково», где запустила новые образовательные и консалтинговые программы для представителей государственного, корпоративного сектора и социальных предпринимателей.