Йошкар-Ола, 15 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 февраля выздоровели с начала пандемии 30 202 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 65 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 39 786 случаев заражения коронавирусом, из них 468 — за последние сутки. 998 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека.

За день в ковид-стационары госпитализировали 110 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 14 февраля лечение получают 763 пациента, из них у 487 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 703 пациентов диагностирована пневмония.

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