Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Супруга бойца СОБРа, задавленного насмерть членом группы телефонных мошенников Алексеем Покрепо в Петербурге, потребовала в суде 10 млн рублей компенсации в качестве морального вреда, рассказали 15 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Алексей Покрепо под стражей в зале суда Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Напомним, утром 9 ноября 2021 года у дома 52/А по Пулковскому шоссе в Петербурге 38-летний Покрепо, входившую в преступную группу телефонных мошенников, скрываясь от сотрудников правоохранительных органов, сел за руль Fiat Ducato. Его попытался остановить офицер специального отряда быстрого реагирования «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров. Однако Покрепо сбил собровца и переехал, после чего покинул место преступления. Силовик от полученных травм скончался на месте происшествия.

Во вторник 15 февраля в Санкт-Петербургском городском суде состоялось первое судебное заседание по существу по уголовному делу в отношении Покрепо. В суде, после оглашения обвинительного заключения, подсудимый сообщил, что вину признаёт частично — в части того, что от его действий погиб потерпевший. Однако Покрепо указал, что это было не целенаправленно, он якобы просто не видел сотрудника СОБР. По словам мужчины, у него не было умысла посягать на его жизнь.

«Принес извинения потерпевшей, пояснив, что он действительно не видел ее мужа, не хотел его убивать, это был несчастный случай», — уточнили в ОПС.

Потерпевшей по делу — супругой Захарова, заявлен гражданский иск к Покрепо в части возмещения морального вреда в сумме 10 млн рублей.

«Покрепо в целом с иском был согласен, но не согласен с суммой иска, так как она является для него слишком завышенной, пояснил, что данную сумму ему за всю жизнь будет не заработать», — указали в пресс-службе суда.

Следующее судебное заседание состоится 1 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евгений Захаров в ноябре прошлого года, указом президента РФ, был награжден орденом Мужества посмертно.

* Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, был награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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