Гавана, 15 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сегодня призвал ученых острова прививать любовь к точным и естественным наукам с раннего возраста с помощью привлекательных методов.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Согласно сообщению, президент призвал работать над мотивацией и заверил, что учителя играют в этом важную роль.

Диас-Канель также призвал к созданию телевизионных программ, творчески объясняющих применение фундаментальных наук в жизни.

В этой связи он упомянул о возможности разработки программы действий в поддержку усилий ЮНЕСКО по объявлению 2022 года Международным годом фундаментальных наук.

Кубинские академики предложили создать книги, буклеты и учебные материалы с экспериментами, упражнениями и идеями о том, как фундаментальные и другие науки связаны с повседневной жизнью.