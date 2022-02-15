Варшава, 15 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Согласно отчету Высшей контрольной палаты Польши, обнародованному на портале Polskie Radio, более 80% инвалидов (2,5 млн человек) в стране на протяжении 2018−2020 годов не работали в связи с тем, что не могли устроиться на работу.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Высшая контрольная палата в своем отчете напоминает, что в Польше насчитывается около 3 млн человек старше 16 лет с ограниченными возможностями.

«Основной проблемой является малое количество предложений работы для инвалидов. Другое дело, что многие из тех, кто встает на учет в службе занятости, не очень хотят работать», — говорится в документе.

Среди основных причин отсутствия желания работать эксперты называют ограничения, связанные со здоровьем и инвалидностью, низкими компетенциями и образованием, возрастом, дезадаптацией рабочих мест к потребностям людей с инвалидностью, архитектурными и транспортными барьерами, стереотипами.

«Во многих случаях люди с инвалидностью и отказываются от предложенной работы, потому что она им почти не оплачивается — выплаты минимальные. Поэтому они остаются на иждивении своих семей и боятся сокращения или потери социальных выплат в связи с трудоустройством», — отметили в отчете.