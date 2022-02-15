Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Амнистия 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана не решит проблему безработицы в России, а только усугубит её, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Такое мнение эксперт высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 февраля.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно проблема безработицы всегда является самой острой в стране и является лакмусовой бумагой, выявляющей истинное положение экономического развития РФ. Эксперт полагает, что уровень безработицы следует снижать, не привлекая к труду иностранцев.

«Россия пускает себе пулю в голову. Несмотря на растущую мигрантофобию и растущую кривую преступлений мигрантов, правительство продолжает плевать на мнение россиян и продолжает завозить миллионы мигрантов, не думая решать проблему безработицы внутри страны», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что 9 февраля 2022 года министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода заявила, что между Москвой и Душанбе достигнута договоренность о возможности въезда в Россию 120 тысяч таджикских трудовых мигрантов, которым годом ранее запретили въезд. По её словам, «в их отношении была принята амнистия».