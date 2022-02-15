Минск, 15 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вынужденную посадку в аэропорту Минска совершил из-за плохого самочувствия одного из пассажиров самолёт Самолет Airbus-A320 neo, который следовал рейсом из Москвы в Аликанте (Испания). Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе минского аэропорта.

Макет авиалайнера Airbus A-320 Neo

«Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что экстренное приземление было произведено из-за плохого самочувствия одного из пассажиров воздушного судна, которому была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области самолёт Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе.