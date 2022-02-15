Ялта, Крым, 15 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Многоквартирный дом на улице Киевской в Ялте, пострадавший в результате пожара 10 января, будет расселен, об этом в соцсетях сообщила 15 февраля глава администрации города Янина Павленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Часть дома под литерой «В» восстановлению не подлежит, жильцы (16 квартир) попадают под программу переселения из аварийных домов — постараемся сделать все, чтобы ускорить процесс. Сразу хочу заявить — на месте дома ничего строить не будут! Здесь останется двор в его прежнем виде», — написала Павленко.

Другая часть дома, литеры А и Б, будет восстанавливаться. Как подчеркнула мэр Ялты, данные литеры фасадные, поэтому будет сохранен исторический облик этой части города.

«Нужно понимать, что все это — частные дома, и тратить бюджетные средства (деньги налогоплательщиков) на эти цели мы не имеем права. Однако будем точечно подходить к проблемам каждой семьи, искать возможность оказать поддержку», — уточнила Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в двухэтажном многоквартирном доме 10 января повредил 25 квартир, в которых проживает 41 человек, в том числе восемь детей. Власти Ялты сообщили ранее, что выплатят по 10 тыс. рублей жителям пострадавшего от пожара дома, а также по 50 и 100 тыс. тем, кто частично или полностью утратил имущество.