Власти Ялты решили частично расселить сгоревший многоквартирный дом
Ялта, Крым, 15 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Многоквартирный дом на улице Киевской в Ялте, пострадавший в результате пожара 10 января, будет расселен, об этом в соцсетях сообщила 15 февраля глава администрации города Янина Павленко.
«Часть дома под литерой «В» восстановлению не подлежит, жильцы (16 квартир) попадают под программу переселения из аварийных домов — постараемся сделать все, чтобы ускорить процесс. Сразу хочу заявить — на месте дома ничего строить не будут! Здесь останется двор в его прежнем виде», — написала Павленко.
Другая часть дома, литеры А и Б, будет восстанавливаться. Как подчеркнула мэр Ялты, данные литеры фасадные, поэтому будет сохранен исторический облик этой части города.
«Нужно понимать, что все это — частные дома, и тратить бюджетные средства (деньги налогоплательщиков) на эти цели мы не имеем права. Однако будем точечно подходить к проблемам каждой семьи, искать возможность оказать поддержку», — уточнила Павленко.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в двухэтажном многоквартирном доме 10 января повредил 25 квартир, в которых проживает 41 человек, в том числе восемь детей. Власти Ялты сообщили ранее, что выплатят по 10 тыс. рублей жителям пострадавшего от пожара дома, а также по 50 и 100 тыс. тем, кто частично или полностью утратил имущество.