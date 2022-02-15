Бишкек, 15 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют уже в этом году начать массово продавать местное золото населению. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

Национальный банк Киргизии Киргизская золотая монета

По словам чиновника, сейчас золото, добытое на крупнейшем в стране золоторудном месторождении «Кумтор», не вывозится из республики.

«В каждой киргизской семье должно храниться отечественное золото. Мы намерены продавать населению золотые слитки весом от 1 грамма до 10 килограммов», — резюмировал глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что за последний год экспорт золота из Киргизии снизился в 3,2 раза — с 17,7 до 5,6 тонны. Одной из причин тому стало то, что республику лишили статуса надежного поставщика золота.

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