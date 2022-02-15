Тегусигальпа, 15 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Резиденцию бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса окружил мощный полицейский и военный контингент. Это произошло после того, как суд США направил в министерство иностранных дел Гондураса запрос об экстрадиции бывшего главы государства, пишет Prensa Latina.

Presidencia El Salvador Хуан Орландо Эрнандес

В информации, опубликованной министерством иностранных дел страны в своём аккаунте в Twitter, говорится о направлении официального запроса посольства США в Верховный суд Гондураса с просьбой о задержании бывшего политика.

Ранее существовало несколько предположений о местонахождении бывшего президента, который 27 января 2022 года передал власть новоизбранному лидеру страны Сиомаре Кастро, однако адвокат Гермес Рамирес подтвердил присутствие Эрнандеса в доме, расположенном в Тегусигальпе.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен 7 февраля заверил, что Эрнандес останется в списке лиц, обвиняемых в коррупции или ответственных за подрыв демократии в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе.

В своем заявлении он сказал, что «согласно многочисленным достоверным сообщениям СМИ, этот политик совершал или способствовал совершению актов коррупции и наркоторговли, а также использовал незаконные доходы для проведения политических кампаний».