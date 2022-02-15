Мэрия Чебоксар судится с минприроды из-за городских лесов
Чебоксары, 15 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Мэрия Чебоксар подала иск на минприроды Чувашии из-за внесённых в лесной реестр сведений о городских лесах площадью почти 500 гектаров. Муниципальные чиновники считают данные сведения ошибкой. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
С иском вышла администрация города Чебоксары, указав в качестве ответчика республиканское министерство природных ресурсов и экологии. Чебоксарские чиновники просят суд признать недействительными «(ошибкой) сведения, внесённые в Государственный лесной реестр, в соответствии с которыми на территории Чебоксар расположены городские леса площадью 496 га (земли населённых пунктов, на которых расположены леса)».
«Об обязании исключить из Государственного лесного реестра сведений о наличии городских лесов площадью 496 га на территории муниципального образования», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Чувашии вынес решение о привлечении к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании назначено на 17 февраля.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов заявлял ИА REGNUM, что в республике площадь лесов на землях населённых пунктов оценивается в 1018 гектаров, в том числе в Чебоксарах — почти 500 гектаров. Он сослался на поручение президента Владимира Путина от 2016 года, согласно которому необходимо установить границы лесов на землях населённых пунктов. В том числе речь идёт о создании городских лесничеств.