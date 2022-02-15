Чебоксары, 15 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Мэрия Чебоксар подала иск на минприроды Чувашии из-за внесённых в лесной реестр сведений о городских лесах площадью почти 500 гектаров. Муниципальные чиновники считают данные сведения ошибкой. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сосновый бор в чебоксарском Заволжье

С иском вышла администрация города Чебоксары, указав в качестве ответчика республиканское министерство природных ресурсов и экологии. Чебоксарские чиновники просят суд признать недействительными «(ошибкой) сведения, внесённые в Государственный лесной реестр, в соответствии с которыми на территории Чебоксар расположены городские леса площадью 496 га (земли населённых пунктов, на которых расположены леса)».

«Об обязании исключить из Государственного лесного реестра сведений о наличии городских лесов площадью 496 га на территории муниципального образования», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Чувашии вынес решение о привлечении к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании назначено на 17 февраля.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Ранее министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов заявлял ИА REGNUM, что в республике площадь лесов на землях населённых пунктов оценивается в 1018 гектаров, в том числе в Чебоксарах — почти 500 гектаров. Он сослался на поручение президента Владимира Путина от 2016 года, согласно которому необходимо установить границы лесов на землях населённых пунктов. В том числе речь идёт о создании городских лесничеств.

«В этом случае городской лес будет находиться под защитой и нельзя будет срубить дерево и отдать участок под строительство только потому, что это выгодно городскому бюджету», — пояснял глава минприроды Чувашии.