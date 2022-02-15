Баку, 15 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Об этом 15 февраля заявил не брифинге начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Араик Арутюнян

Он сообщил, что главу республики обвиняют во взрывах в азербайджанском городе Гянджа в октябре 2021 года, когда шла война в Нагорном Карабахе. Взрывы классифицировали как «теракты», было возбуждено уголовное дело.

«В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. 4 октября Араик Арутюнян в своем аккаунте в социальной сети взял на себя ответственность за теракт», — сказал Авазов.

Представитель Генпрокуратуры заявил, что в отношении Арутюняна заведено уголовное дело по нескольким статьям УК Азербайджана. Авазов также уверен, что вскоре главу Карабаха получится привлечь к следствию.

«Арутюнян будет задержан следственно-оперативной группой и передан для следствия в короткие сроки», — сказал прокурор.

Напомним, после того, как во время войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона начала обстреливать Степанакерт, Арутюнян приказал стрелять по военным объектам в Гяндже.

«По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа. Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей», — написал он тогда в соцсети Facebook.