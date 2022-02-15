Бишкек, 15 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров выступает за строительство атомной электростанции на территории республики. Об этом заявил сам глава правительства на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

По его словам, страна нуждается в возобновляемых источниках энергии, а ядерная энергетика постепенно распространяется по всему миру.

Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что АЭС уже имеются у России и Белоруссии, а также у себя их планируют построить две соседних республики — Казахстан и Узбекистан.

«Даже если у нас не удастся построить атомную электростанцию большой мощности, такие как у соседей, то нужно строить АЭС хотя бы с малой мощностью реакторов. Министерство энергетики Киргизии уже подписало соглашение о намерении сотрудничества с корпорацией «Росатом» в этой сфере», — резюмировал он.