Москва, 15 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Заявление постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова о защите российских граждан направлено на демонстрацию намерений пресечь все возможные украинские и западные провокации, которые могут быть инсценированы против жителей, Донецкой и Луганской областей, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Учитывая тот факт, что уже более 1 миллиона человек в этих областях добровольно стали гражданами России.

При этом подобная защита будет предоставлена исключительно в случае эскалации конфликта, но, если такая ситуация все же произойдет, российское государство и общество поддержат усилия по обеспечению безопасности.

Это еще одно свидетельство того, что чтобы не случилось, предательства интересов граждан России, независимо от того, где они проживают, не произойдет.

Россия не собирается ни на кого нападать или вторгаться, но это не значит, что мы можем оставить без защиты наших людей в зонах активного вооруженного конфликта.

Тем более, мир помнит, что Россия не оставила без защиты граждан РФ, мирных граждан и российских военнослужащих-миротворцев в Южной Осетии в августе 2008 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет везде защищать своих граждан и в том числе — в Донбассе, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

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