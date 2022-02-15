Бишкек, 15 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон договорились урегулировать вопросы демаркации и делимитации киргизско-таджикской границы без помощи третьей стороны. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

President.kg Президент Киргизии посетил раненных на границе с Таджикистаном

По словам главы киргизского правительства, эту тему главы двух государств обсудили во время встречи в Пекине в рамках поездки на открытие зимних олимпийских игр 2022 года.

«Садыр Жапаров и его таджикский коллега дали поручение министерствам иностранных дел начать переговоры по границе. Ранее эти переговоры были прерваны из-за событий на границе, но уже прошла неделя с момента их возобновления», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

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ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате него огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

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