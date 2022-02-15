Архангельск, 15 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Архангельская область подошла к историческому максимуму по заполняемости инфекционных отделений. Об этом заявил глава регионального минздрава Александр Герштанский, сообщает областное правительство.

Parentingupstream В больничной палате

«Уже достаточно длительный период фиксируется большое число заболевших, а значит и число госпитализаций суммарно растет. Мы сегодня подходим к историческому максимуму по заполняемости инфекционных отделений, и полностью к этому готовы: в отделениях функционирует достаточное количество мест, при этом создан резерв коечного фонда, который по потребности может быть оперативно развернут, обеспечен необходимый запас лекарственных средств. Принят ряд решений по оснащению отделений дополнительным оборудованием, а также предприняты все необходимые меры для того, чтобы у нас имелся запас кислорода», — заявил глава министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области были госпитализированы 230 ковид-пациентов.