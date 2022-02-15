Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В полиции Екатеринбурга отмечается нехватка участковых уполномоченных. Об этом на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности заявил глава городского УМВД Игорь Озеров.

РВС Полиция

Некоторые депутаты передали ему жалобы населения на трудности с дозвоном до участковых. Озеров отметил, что в курсе этой ситуации.

При этом руководитель добавил, что ни один гражданин не остаётся без внимания. Имеющимся участковым дают дополнительные участки.