Москва, , 14:35 — REGNUM Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в европейские страны, заявил 15 февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве.

Владимир Путин Yarregion.ru

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Глава российского государстве отметил, что стороны в последнее время плотно занимались «диверсификацией отношений, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений».

«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия, не было за все десятилетия ни одного сбоя. Все делается на рыночных принципах, здесь нет никаких вопросов и сомнений», — добавил российский лидер.