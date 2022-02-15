Москва, 15 февраля 2022, 14:35 — REGNUM Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в европейские страны, заявил 15 февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца — трансляция»
Глава российского государстве отметил, что стороны в последнее время плотно занимались «диверсификацией отношений, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений».