Аткарск, Саратовская область, 15 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В городе Аткарске 15 февраля провалилась под лед 12-летняя девочка. Об этом сообщает служба спасения Саратовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Ребенок провалился под лед в районе детского пляжа на реке Аткара. Информация об инциденте поступила в экстренные службы в 13:50 (местное время). Прибывшие спасатели извлекли девочку из воды и передали медикам. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение, передает «Взгляд-Инфо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 8 февраля в Екатеринбурге 11-летний мальчик провалился под лед.

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