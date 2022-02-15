Москва, 15 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительного финансирования на высадку деревьев, сообщает 15 февраля пресс-служба мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В тени деревьев

На эти цели в 2022 году будет направлено 741,35 млн рублей. Планируется высадить 15 тыс. деревьев.

«Новые деревья появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и других», — рассказали в мэрии.

Также деревья будут использоваться для организации акций «Миллион деревьев» и «Наше дерево».

По информации столичной мэрии, с 2011 до 2021 год в столице высадили свыше 10 млн деревьев и кустарников.