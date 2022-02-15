Москва, 15 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Россия проводит военные учения на собственной территории, поэтому не должна ориентироваться на желания и заявления Запада в вопросе возвращения российских войск в места постоянной дислокации. Об этом 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Насчёт учений, которые Россия проводит, ещё раз подчеркну особо: на своей собственной территории и в соответствии со своими собственными планами, они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров подчеркнул, что российская сторона многократно об этом говорила, «и в том, что касается учений на западе страны и на Дальнем Востоке». Глава МИД РФ указал, что учения проводятся вне зависимости от того, «кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что военные учения, в которых участвует Россия, всегда завершаются тем, что войска возвращаются в места постоянной дислокации, «в казармы», чего не скажешь о войсках НАТО.

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