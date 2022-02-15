15 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:06 — REGNUM Памятное мероприятие, приуроченное к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялось 15 февраля в Севастополе.

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

В этот день традиционно по всей стране воины-интернационалисты встречаются, чтобы вспомнить погибших товарищей. Не исключение — Севастополь. Здесь памятные мероприятия проходят в Сквере воинов-интернационалистов, у мемориала погибшим военнослужащим.

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам,погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

За десять лет войны в Афганистане там погибли более 14 тыс. советских солдат и офицеров, в том числе 15 севастопольцев.

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы к памятнику севастопольцам, погибшим при исполнении воинского интернационального долга, возложили воины-«афганцы», члены семей, в памятных мероприятиях принял участие губернатор Михаил Развожаев. Во Владимирском соборе состоялась панихида по погибшим.

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам,погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе Александр Полегенько © ИА REGNUM