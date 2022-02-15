Александр Полегенько,
15 февраля 2022, 18:06 — REGNUM Памятное мероприятие, приуроченное к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялось 15 февраля в Севастополе.
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В этот день традиционно по всей стране воины-интернационалисты встречаются, чтобы вспомнить погибших товарищей. Не исключение — Севастополь. Здесь памятные мероприятия проходят в Сквере воинов-интернационалистов, у мемориала погибшим военнослужащим.
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам,погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
За десять лет войны в Афганистане там погибли более 14 тыс. советских солдат и офицеров, в том числе 15 севастопольцев.
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Цветы к памятнику севастопольцам, погибшим при исполнении воинского интернационального долга, возложили воины-«афганцы», члены семей, в памятных мероприятиях принял участие губернатор Михаил Развожаев. Во Владимирском соборе состоялась панихида по погибшим.
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам,погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Панихида во Владимирском соборе
Александр Полегенько © ИА REGNUM