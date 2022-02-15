Бейрут, 15 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Сотрудники служб внутренней безопасности пришли в штаб-квартиру государственного Банка Ливана в Бейруте и в дом главы Банка Ливана Риада Саламе, чтобы доставить его на судебное заседание. Об этом 15 февраля сообщает информационное агентство Lebanon 24.

Karan Jain Здание Банка Ливана

По данным журналистов, силовикам не удалось обнаружить Саламе, который, вероятно, покинул страну. Глава государственного банка и ряд служащих подозреваются в многочисленных финансовых преступлениях, связанными с хищениями и растратами государственных денег в личных целях, незаконным обогащением, а также — отмыванием денег.

Полиция была направлена в дом Саламе после того, как он трижды не явился в суд для дачи показаний.