София, 15 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В районе КПП «Калотина» на болгарско-сербской границе изъято более 5 тонн специй, ввезенных в Болгарию контрабандным путем из Испании. Об этом 15 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Граница

Согласно официальной информации, указанный груз перевозился в тайниках, находившихся в поддоне грузового автомобиля. В сопроводительных документах было указано, что машина перевозит керамическую плитку для получателя в Софии.

При этом водитель транспортного средства не смог объяснить, каким именно образом неучтенный товар попал в его машину.

В настоящее время грузовик доставлен на площадку временного содержания. Водитель задержан, ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до 1 года.