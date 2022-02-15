Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Высказывание о столичном засилье граждан Киргизии является формой проявления русофобии. Это оплеуха российским властям, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Это форма проявления русофобии со стороны киргизского чиновника и своего рода оплеуха российским властям, которые превращают Россию в завоёванную территорию. Россия теперь — для мигрантов. Эта формула миграционной политики нашего правительства. Поэтому комментарий киргизского чиновника в такой насмешливо-оскорбительной форме — это не просто констатация факта, но ещё и откровенное издевательство над народом России, признание того, что правительство России, проводя такую миграционную политику, руководствуется не интересами россиян, а, по всей видимости, интересами иностранцев», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что популярный киргизский комик Борончу Кудайбергенов, который является также советником постпреда президента Киргизии в Чуйской области, очень рад тому обстоятельству, что его соотечественники в Москве стали чувствовать себя как дома. Также он поделился наблюдением о столичном засилье граждан Киргизии. По его словам, складывается такое впечатление, что в Москве русских не осталось.