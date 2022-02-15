Берлин, 20 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в письме министру внутренних дел Польши Мариушу Каминьскому поблагодарил польскую Пограничную службу за охрану границы с Белоруссией. Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«С большим беспокойством, как и Вы, отмечаю обострение в последнее время ситуации с нелегальной миграцией граждан третьих стран, особенно из Ближнего и Среднего Востока, через территорию Белоруссии в Польшу и в Германию», — сообщил Зеехофер в письме, добавив, что в ближайшее время на границе с Белоруссией появятся совместные польско-немецкие патрули.

Хорст Зеехофер также выразил благодарность сотрудникам польской Пограничной службы за защиту внешней границы Евросоюза и сдерживание незаконной миграции через Белоруссию в страны ЕС.

Ранее председатель профсоюза полицейских Германии Хайнц Теггерт призвал власти ввести временный контроль на границе с Польшей из-за большого наплыва в страну нелегальных мигрантов. На прошлой неделе федеральная полиция ФРГ сообщила, что с начала августа более 4 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Германию через Белоруссию и Польшу. Речь идет, прежде всего, о выходцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.