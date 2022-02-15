Афины , , 14:32 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас принял посла Бразилии в Греции Роберто Абдаллу 14 февраля, сообщает AMNA.

Афины (сс) Gonbiana

Представители двух стран обсудили пути дальнейшего укрепления греко-бразильских связей, подготовку к визиту Дендиаса в Бразилию, укрепление сотрудничества в рамках ООН в свете членства Бразилии в Совете Безопасности ООН.

Также обсуждалась одна из наиболее актуальных для Греции тем внешнеполитической повестки — кандидатура страны на место в Совете Безопасности ООН в 2025—2026 годах.