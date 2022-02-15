Ташкент, , 14:23 — REGNUM Сотрудники таможни Узбекистана, совместно с пограничниками, на приграничном посту «Ойбек» задержали грузовик, следовавший в Россию. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Таможня

«Согласно сопроводительным документам, грузовик перевозил хлопковые волокна весом более 21,5 тонны… — говорится в сообщении. — В ходе проведения таможенного досмотра таможенников насторожила и поверхность задней части трейлера. Боковые и задние части отличались друг от друга. Задняя часть трейлера была относительно новой».

При вскрытии отсеков обнаружено 232 упаковки наркотиков, каждая из которых весом примерно 1 кг.

«Чистый вес (наркотиков) составил 229,7 килограммов, — говорится в сообщении. — Средняя цена такого количества наркотиков на европейских «чёрных рынках» в настоящее время составляет в среднем от 12 до 14 миллионов долларов».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведётся следствие.