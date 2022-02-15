Москва, 15 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Следует отметить, что некомпетентность нынешних британских министров иностранных дел (а шире всего кабинета), обусловлена неэффективной порочной системой политических назначений на должности, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

«Поскольку, во-первых, министров назначает парламент из числа членов победившей партии по теневым договоренностям и внутрипартийным квотам, при этом самому назначенцу быть профессионалом-технократом в своей области совершенно не обязательно.

Во-вторых, в этих условиях основную роль и дипломатическую работу выполняют профессиональные чиновники — первые заместители, которые в случае «прокола» министра подсказывают: что и как работает, что нужно делать, что говорить.

Ситуация также осложняется завершением полного разрушения строгой британской классовой системы, когда до конца 1980-х министрами еще являлись аристократы с достойным образованием, то сейчас в политику на волне либерализации пришли популисты не владеющими хоть какими-то базовыми компетенциями.

Неслучайно, перед тем как стать министром иностранных дел Лиз Трас побывала и министром сельского хозяйства и юстиции, затем финансов и внешней торговли, и наконец вершина — министр по делам женщин и равных возможностей, после чего стала министром иностранных дел.

Исходя из ее карьеры, в будущем ее возможное назначение на пост премьер-министра Великобритании уже не кажется недостижимым абсурдом или фирменным британским юмором.

Демонстрацией этого системного непрофессионализма стало полное невежество Трасс не только на фоне российского министра Сергея Лаврова и российских дипломатов, но даже посла в РФ Деборы Броннерт, которая поправила своего начальника при конфузном непризнании российского суверенитета над Воронежем и Ростовом.

Но сейчас в мире британской и западной международной политики это неважно — гораздо выгоднее для поднятия своего рейтинга кататься на танке по зависимой стране Восточной Европе и делать побольше антироссийских заявлений.

В целом невежество министра Трасс — это вполне типичное состояние большинства британских политиков, а также закономерный итог многолетней деградации британской дипломатии и всей политической системы Туманного Альбиона», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, высокомерие и невежество министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, считает обозреватель Мэри Дежевски.

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