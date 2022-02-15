Иерусалим, 15 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Власти Израиля добились приостановки передачи США разработанной компанией Rafael системы ПРО «Железный купол» Украине, сообщает издание «Едиот ахронот».

Isna.ir Комплекс ПРО «Железный купол»

«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче «Железного купола» Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», — пишет издание.

Отмечается, что правительство Украины еще весной 2021 года официально обратилось к администрации президента США Джо Байдена с просьбой передать Украине ракеты Patriot и систему ПРО «Железный купол».