Малоярославецкий район, Калужская область, , 15:45 — REGNUM В Калуге губернатор Владислав Шапша принял решение о реконструкции Музея военной истории и воинского мемориала «Ильинские рубежи». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Воинский мемориал «Ильинские рубежи». Admoblkaluga.ru

Музей был открыт в 1975 году. Последний капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории были выполнены в 2014 году. В настоящее время музей требует полной реконструкции. По данным министерства культуры области, разрабатывается проектно-сметная документация на создание нового здания музея, музея военной техники и авиации под открытым небом, восстановлении линии обороны 1941 года, на благоустройство прилегающей территории.

Губернатор поручил министру культуры области Павлу Суслову рассмотреть возможность привлечения спонсорских средств к реализации данного проекта.

«Этот проект знаковый не только для региона, но и для всей страны», — отметил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области обновили экспозицию музея «Ильинские рубежи»