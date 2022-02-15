В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Джакарта, 15 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Биме, Западная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.
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По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 23:11 по местному времени.
«Эпицентр землетрясения находился в море в 67 км к северо-западу от Бимы», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Очаг землетрясения находился на глубине 32 км.
Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что высота волн на пляже Пайанган достигала 2,5 метра.
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