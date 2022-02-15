Сана, 15 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В столице Йемена появились блокпосты и специальные патрули, пресекающие празднование гражданами Дня всех влюблённых. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Kate Dixon Йемен

По данным журналистов, правительство повстанцев-хуситов выступило против праздника, а также любой связанной с ним символики. На блокпостах задерживают молодых людей и девушек в красной одежде, а также отбирают символику, которая признана нарушающей исламские нормы.

Отряды вооружённых солдат провели серию рейдов по магазинам подарков, изъяли и уничтожили большое количество праздничной атрибутики.

По данным местных журналистов, на территориях Йемена, не находящихся под контролем повстанцев, праздничная символика не запрещена.