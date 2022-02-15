Москва, , 14:18 — REGNUM После ремонта в Москве открылся Кутузовский отдел ЗАГС, сообщает 15 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В здании был проведён косметический ремонт — отремонтированы торжественный зал, аванзал, туалетные комнаты и кабинет оформления документов. Отмечается, что церемонию бракосочетания в обновлённых помещениях провели уже 18 пар.

«Ко Дню всех влюбленных для столичных молодоженов открылся обновленный после косметического ремонта Кутузовский отдел ЗАГС. Традиционно он входит в пятерку самых популярных загсов Москвы и располагается в здании на Кутузовском проспекте более 30 лет», — рассказала и. о. начальника управления ЗАГС Светлана Уханева.

По её словам, в отделе устарел интерьер, поэтому было принято решение провести косметический ремонт. При этом увеличено количество дней в неделю для проведения церемоний. Ранее они проводились по пятницам и субботам, теперь со вторника по субботу.