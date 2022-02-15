Саратов, 15 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Саратове выявили нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Директор одной из управляющих компаний присвоил более 6 млн рублей, сообщает прокуратура Саратовской области.

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В период с 2018 по 2020 год собственники жилья и наниматели помещений многоквартирных домов перечислили управляющей компании в качестве оплаты за теплоресурсы порядка 15 млн рублей. Генеральный директор домоуправляющей организации решил не передавать часть денег в качестве оплаты за отопление и горячее водоснабжение, израсходовав их по своему усмотрению.

В результате ресурсоснабжающая организация недополучила более 6 млн рублей. Также мужчина растратил вверенное ему имущество на сумму свыше 200 тыс. рублей.

В отношении генерального директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества»).

ИА REGNUM ранее сообщало, неустановленные лица нескольких муниципальных учреждений в городах Саратов, Балаково и Энгельс не выполнили установленные контрактом обязательства и под предлогом проведения работ по содержанию дорог в зимний период, похитили принадлежащие муниципалитетам деньги. Размер ущерба устанавливается.

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