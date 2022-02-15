Москва, , 14:16 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях главы Следственного комитета России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом устанавливаются полномочия председателя Следственного комитета РФ по организации в системе Следственного комитета РФ воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта.

Система СКР — это широкое понятие, в системе есть учреждения, которые занимаются образованием, это академии и кадетские школы, уточнили в Госдуме.

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