Минск, 15 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 15 февраля совещания по вопросам совершенствования земельных отношений»Александр Лукашенко напомнил, что его требование было не в том, чтобы под Минском выросли новые города и образовалась мегаагломерация с населением под треть государства». Он также высказался за распродажу земель под Смоленском, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Я поручал продумать стимулирующие механизмы, чтобы рассредоточить людей по стране, — сообщил Лукашенко. — Может, где-то под Смоленском и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать. И таких земель у нас предостаточно».

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В официальном сообщении уточняется: руководитель постсоветской республики имел в виду белорусские территории вблизи границы с Россией недалеко от города Смоленска. Лукашенко также напомнил об освоении «деревенек дальних, хуторов и просто красивых мест за 150−200 километров от крупных городов, которые осваивались и осваиваются людьми», но без предоставления частной собственности на землю.

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«А у нас что, мало богатых людей? Только предложи и покажи. Он придет, купит, и еще в два раза дороже заплатит, — озадачил Лукашенко членов правительства. — Поэтому надо распределить и занять участки земель, которые сегодня не вовлечены в оборот, где есть подъезд, дорога. Даже к самому маленькому хутору хоть какая-то полевая дорога есть. А что туда подведено электричество — 100%. Потому что там жили люди. Там запросто для того, чтобы послушать тишину и подышать свежим воздухом, любой богатый человек может купить этот хуторок».

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