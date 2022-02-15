Ульяновск, , 14:11 — REGNUM В Ульяновской области пресечена деятельность экстремистской организации, которая выявлена в одной из исправительных колоний Димитровграда. Об этом сообщает УМВД по региону.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

По оперативным данным, один из заключённых, занимающий высокое положение в преступной иерархии, организовал ячейку экстремисткой организации и вовлёк в неё ещё трёх осуждённых.

«Они пропагандировали среди заключённых правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также препятствовали сотрудникам колонии в выполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют, что ячейка экстремисткой организации действовала на территории одной из исправительных колоний в городе Димитровграде.

В управлении СКР по Ульяновской области добавляют, что во время обысков у злоумышленников обнаружены запрещённые предметы — ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты.

В отношении участников экстремистского движения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 и ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России почти 600 жителей осуждены за терроризм, ещё 325 человек — за экстремизм, в 2021 году соответственно — 682 и 606.

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