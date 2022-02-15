Пекин, 15 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Администрация США, принявшая решение заблокировать активы Центрального банка Афганистана, таким поведением схожа с грабителями. Об этом в ходе брифинга 15 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Ван Веньбинь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Это не отличается от поведения грабителей. Такой пример ещё раз подтверждает нам то, что тот основанный на правилах миропорядок, за который США, как они говорят, выступают, не защищает права слабых и справедливость, а лишь поддерживает гегемонию Соединенных Штатов», — подчеркнул дипломат.

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Глава китайского внешнеполитического ведомства указал на то, что Вашингтон, который «приложил руку» к кризису в Афганистане, должен «перестать усугублять страдания афганского народа, освободить эти активы, отменить односторонние санкции и признать свои обязательства по облегчению гуманитарного кризиса в этой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, администрация президента США Джо Байдена заморозила миллиардные резервы правительства Афганистана, хранившиеся в банках США, лишив радикалов доступа к финансовым резервам Центрального банка предыдущего правительства. в феврале 2022 года был подписан указ главы Белого дома о «высвобождении» 7 из 9 млрд долларов активов Афганистана с разделом этих средств между гуманитарной помощью этой стране и фондом пострадавших от терактов 11 сентября 2001 года.

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В январе 2022 года в ходе первой экономической встречи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с участием представителя Организации Объединённых Наций в Кабуле Дебора Лайонс, специальный представитель ООН по Афганистану, заявила, что ООН продолжает переговоры по размораживанию валютных резервов Афганистана и надеется, что они смогут прийти к какому-либо соглашению. Однако, по её словам, проблемы, вызванные замораживанием валютных резервов Афганистана, должны решаться в результате совместных усилий государственного и частного секторов.