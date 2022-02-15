Москва, 15 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Все предыдущие годы, несмотря на антироссийскую истерию, Россия всегда демонстрировала стремление к достижению мира и взаимной безопасности путем сложных, но необходимых переговоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«Сейчас основные трения идут даже не вокруг ситуации на Украине, с которой все понятно: здесь нужна лишь политическая воля США и ключевых стран ЕС заставить киевский режим выполнять достигнутые ранее договоренности и Минские соглашения.

Речь идет о достижении комплексной стратегической безопасности на континенте, которые могут быть достигнуты только предоставлением серьезных юридических гарантий по безопасности для России и формирования более справедливого мирового порядка, учитывающего ключевые интересы всех наиболее влиятельных стран.

В целом, даже если такие переговоры по ситуации вокруг Украины немедленно состоятся, они вряд ли приведут к урегулированию кризиса. Запад под воздействием пропаганды собственных СМИ полностью абсолютно уверен в своей непогрешимости и наличия у России «агрессивных намерений».

Украина же свято верит в свою военную «силу» и практическую полезность как марионетки США в любой ситуации. Именно поэтому эти стороны сейчас полностью недоговороспособны.

Что еще раз продемонстрировала безрезультатная встреча советников лидеров «нормандского формата», хоть какие-то результаты, которой были фактически заблокированы Украиной и не поддержаны Францией и Германией.

И даже на этом фоне президент России Владимир Путин еще раз предлагает дипломатический мирный путь достижения мира и снижения мировой напряженности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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